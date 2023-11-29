29 ноября 2023, 14:24
Utro.ru: новогодний салат «Глаз дракона» поразит всех гостей
Оригинальный салат «Глаз дракона» удивит всех гостей и станет идеальным блюдом на новогоднем столе. Об этом сообщило Utro.ru.
На блюде с помощью майонеза рисуется глаз, туда добавляется натертый отварной картофель. Затем следует нарезать копченую грудку и выложить следующим слоем, после чего смазать майонезом.
Реклама
Далее в салат добавляются яйца и замаринованный лук. В конце необходимо сделать небольшие прорези в форме глаза, украсив их маслинами и зеленью.
Новый год
Реклама
Реклама