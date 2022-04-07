Utro.ru: названы четыре способа увеличить урожай клубники

Чтобы клубника поспела крупной и в достаточном количестве, необходимо правильно ухаживать за грядками. Четыре правила, которые увеличат урожайность клубники в два-три раза, назвало utro.ru.

Почву обязательно нужно мульчировать, это позволит избавиться от сорняков, которые лишают растения влаги, а также добиться нужной консистенции грунта. Мульчирование нужно проводить только после закладывания удобрений.

Поливать грядки нужно продолжать и после сборки урожая, причем делать это регулярно. Зачатки будущих плодов клубника закладывает в середине лета, поэтому лучше давать растению воду хотя бы раз в неделю до конца сезона.

Подкармливать клубнику нужно в три этапа. В первый раз — весной, после уборки сухих листьев. Желательно использовать раствор мочевины и коровяка. Второй раз в — начале цветения — нитрофоской. А третий — после цветения - с помощью суперфосфата и золы.

Наконец, нужно регулярно удалять листья и усики. Это также стимулирует растение на обильное плодоношение.