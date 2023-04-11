Общество 11 апреля 2023, 18:35 Utro.ru: на Берещенье нельзя закатывать шумные вечеринки

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День березы, или Берещенье, с давних времен праздновали на Руси 11 апреля, и с этой датой связано много примет. Об этом сообщило Utro.ru.

Например, в этот день нельзя было веселиться, собирать гостей, устраивать шумные застолья и танцы. Также не стоило громко разговаривать, шутить и смеяться. Считалось, что такое поведение накличет беду на всю семью весельчака.

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Кроме того, под запретом были и плотские утехи. Поэтому на Берещенье занимались духовным самосовершенствованием и проводили день в светлых мыслях.

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