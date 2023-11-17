Общество 17 ноября 2023, 12:11 Utro.ru: клей ПВА и лимонная кислота помогут избавиться от нагара на старой сковородке

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Россиянам назвали неожиданные способы спасения старой сковородки. Отличным помощником в борьбе с нагаром станет лимонная кислота, сообщил сайт Utro.ru со ссылкой на «Яндекс.Дзен».

Ее необходимо смешать с содой в равных пропорциях. Полученную смесь советуют оставить в металлической посуде примерно на 20 минут. Спустя указанное время слой жира и копоти можно легко убрать губкой.

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Еще одно эффективное средство — клей ПВА. Его нужно вылить в горячую воду, после чего добавить натертое хозяйственное мыло. Все это рекомендуют варить в сковородке не менее трех часов.