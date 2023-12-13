Общество 13 декабря 2023, 14:39 Utro.ru: для укрепления здоровья достаточно меньше 10 тысяч шагов в день

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Ученые выяснили, что популярное мнение о том, что для здоровья полезно ходить в день именно 10 тысяч шагов, ошибочно. Об этом сообщил сайт Utro.ru со ссылкой на исследование в European Journal of Preventive Cardiology.

Минимальным количеством для снижения риска смерти от сердечных заболеваний является две тысячи шагов. Увеличение этой нормы в два раза позволит уменьшить вероятность смертности от других причин.

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Каждая дополнительная тысяча сокращает допустимость трагических последствий на 15%.

Специалисты считают, что любая физическая активность несет пользу, а гнаться за недостижимыми целями не стоит.