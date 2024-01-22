22 января 2024, 13:30
Utro.ru: барбарис Тунберга преобразит любую дачу
Барбарис Тунберга эффектно украсит придомовую территорию и преобразит внешний вид любой дачи. Об этом сообщило Utro.ru.
Дизайнеры любят это растение за пышную густую крону. Летом листья барбариса окрашиваются в ярко-зеленый цвет, осенью они приобретают оттенки красного. Его цветение начинается с конца мая, цветки желто-красного оттенка продержатся на кустарнике 20 дней.
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Отмечается, что растение довольно неприхотливо, ему не страшны морозы и засухи. Кроме того, поливать барбарис практически не требуется.
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