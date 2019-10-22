«Утром не проснулась». Иранские дипломаты подтвердили смерть дочери посла в России

Тело 28-летней Арефех, дочери посла Ирана в России Мехди Санаи, нашли в Москве. Факт смерти подтвердили «360» в посольстве азиатской страны. Ранее СМИ писали, что девушка покончила с собой. Но это оказалось не так.

«По этому поводу в ближайшее время посольство подготовит заявление. Посольство опровергает информацию, что она покончила с собой. К сожалению, она вчера умерла по причине инсульта. Она утром просто не проснулась», — рассказал пресс-атташе посольства Ирана в Москве Масуд Афшар.

Известно, что девушка жила на две страны — Россию и Иран. Последние несколько недель она провела в российской столице.

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Сообщения о смерти 28-летней Арефех российские СМИ опубликовали утром 22 октября. Сайт Kp.Ru, в частности, сообщил, что на месте происшествия работают московские правоохранители. У дома в Подсосенском переулке, где жила девушка, замечены автомобили с дипломатическими номерами, принадлежащие иранской дипломатической миссии в российской столице.

Мехди Санаи с 2013 года служит чрезвычайным и полномочным послом Ирана в России. Дипломат известен как автор книг и научных трудов, он профессор Санкт-Петербургского государственного университета.