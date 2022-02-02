Утонувшую на Крещение в Ленобласти женщину тихо похоронили

В Ленинградской области похоронили женщину, которая утонула в реке Оредеж во время крещенских купаний. Семья предпочла не раскрывать время и место прощания.

На траурной церемонии, сообщил сайт kp.ru, было очень мало людей — только близкие погибшей. Хоронили ее в закрытом гробу, поскольку тело местной жительницы пробыло в воде почти полторы недели.

Похороны прошли в тишине, практически без прощальных слов. Волю эмоциям родственники утонувшей дали только после того, как гроб опустили в землю. Слез не смогли сдержать даже мужчины.

На Крещение женщина нырнула в необорудованную купель на реке Оредеж. Течением ее затянуло под лед на глазах у детей. Тело искали девять дней, задействовав подводные дроны и инфракрасные камеры.

Погибшую нашли примерно в километре от проруби. Супруг опознал ее.