Утонувшую на Крещение в Ленобласти женщину стали искать с подводными камерами

В Ленинградской области в поисках тела утонувшей в ходе крещенских купаний женщины задействовали подводные камеры. К операции также привлекли два комплекса телеуправляемых аппаратов Rovbuilder.

Для поисков 40-летней женщины приехали три специалиста из Москвы и два — из Иваново, сообщил сайт kp.ru со ссылкой на поисковиков. Присоединились к ним водолазы службы «Восвод» и добровольцы из отряда «Лиза Алерт».

«Сейчас поиски проводятся с помощью подводных камер с инфракрасной подсветкой, а также двух комплексов телеуправляемых подводных аппаратов Rovbuilder модели РБ-100 и РБ-150», — рассказали участники операции.

Чтобы использовать на реке Оредеж технику, в ней прорубают небольшие проруби и опускают в них устройства с камерой. В пресс-службе водолазной службы заметили, что не теряют надежды найти тело женщины.

Жительница Ленобласти ночью 19 января нырнула в прорубь и утонула на глазах у семьи. Ее утащило под лед сильным течением. Поисковые работы пока ни к чему не привели. В Гатчинской епархии РПЦ заметили, что место для купания в реке не было согласовано.