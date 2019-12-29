«Мне смешно слышать о помидорах от тех, кто „утонул“ в баночках мочи с мельдонием», — заявила Максакова. При этом певица отметила, что не против того, чтобы Журова приехала на ее концерты в Европу или США. Однако, по ее словам. помидоры сгниют еще на пороге визового центра.

Комментируя перепалку Максакова пояснила, что оставить слова бывшей коллеги без ответ просто не смогла и решила, что легкая ирония вполне уместна.

По словам певицы, ее просто неправильно поняли. Ни о каких гастролях в России она вопрос не поднимала. Так как в данный момент она постоянно живет на Украине, но хотела в связи с улучшением отношений между странами рассмотреть возможность приехать с концертами.

«Я не считаю, что позволила себе в отношении России того, что не соответствует действительности, что я оговорила, оклеветала, как-то оскорбительно о ней отозвалась», — подчеркнула певица.

Мария Максакова переехала из России на Украину вместе со своим мужем Денисом Вороненковым в 2016 году. Они поженились, когда оба были депутатами Госдумы. 23 марта 2017 года Вороненкова застрелил киллер в центре Киева. Максакова вернуться в Россию не захотела. В этом году Максакова заявила, что готова приехать в Россию с концертами. Особенно в свете потепления отношений между Москвой и Киевом.