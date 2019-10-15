Уткин назвал Басту русским Элтоном Джоном. И дело не в музыке
Уткин прокомментировал приобретение Басты в своем Telegram-канале.
Баста стал владельцем ростовского футбольного клуба «СКА»Подробнее
«Но я сильно сомневаюсь, что он переедет в Ростов. Зачем иметь команду, на которую не смотришь? Это бывает, но только в том случае, если она не для собственного кайфа. А если так, то для чего? Вопрос повисает. Но это интересно. Напрашиваются параллели. Был же у Элтона Джона „Уотфорд“», — написал Уткин.
Он также выразил уверенность, что у Басты все получится с клубом, так как музыкант «умеет выстраивать бизнес».
Ранее в пресс-службе футбольного клуба сообщили «360», что Вакуленко закрыл долговые обязательства «СКА» и вложил около 10 миллионов личных средств на его развитие.
Сам музыкант заявил, что его главная цель — это воспитание клубом собственных игроков.