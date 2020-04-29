Утка застряла на балконе дома в Химках. Местные вызвали альпиниста

Утка залетела на балкон жилого дома и не смогла взлететь. В квартире никого не оказалось, поэтому неравнодушные жители вызвали альпиниста. Специалист залез на балкон и освободил дикую птицу.

Операцию спасения очевидцы засняли на видео. На кадрах мужчина ловит птицу белым полотенцем, а затем отпускает на волю. Все это происходит в жилом комплексе «Левобережная Дубрава» в Химках.

Местные жители увидели утку на узком балконе четвертого этажа. Из-за остекления заблудившаяся птица не могла взлететь и беспомощно билась о стекла. Граждане выяснили, что в квартире сейчас никого нет, а хозяин не планирует в ближайшее время возвращаться. Тогда соседи позвонили в МЧС, но там сказали, что подобными случаями не занимаются.

«Но мы не отчаивались, нашли альпиниста, который специализируется на спасении животных, вызвали его за свой счет. А дальше дело осталось за малым, соседи этажом ниже любезно предоставили свой балкон, чтобы оттуда начать операцию по спасению», — рассказал «360» один из жильцов.

Специалист закрепил снаряжение и залез на балкон. Мужчина аккуратно поймал утку, которая через пару минут уже летела дальше.

«Такие добрые истории как никогда сейчас нужны людям, чтобы мы все оставались чуткими и внимательными к окружающим и, конечно, братьям нашим меньшим», — заключил местный житель.

Это уже не первое подобное спасение дикой птицы. В начале апреля вызволять из подъезда жилого дома пришлось сову. Тогда хищницу освободили спасатели добровольческого отряда «Спасрезерв».