Утка по-пекински и выпечка. Правозащитник рассказал о возможности Ефремова хорошо питаться в СИЗО

У многих заключенных в России есть возможность заказать нормальную еду с помощью родственников. Дорогие блюда, которые сможет заказывать Михаил Ефремов себе за решетку, доступны не только известным арестантам. В этом нет никакой особой привилегии. Об этом «360» сказал правозащитник Иван Мельников.

Правозащитник Иван Мельников во время беседы с «360» рассказал, что многие заключенные сейчас могут заказать качественную и вкусную еду. В этом им помогают родственники. Оплатить продукты можно в специальном терминале. У всех арестантов есть свои расчетные счета, которые оформляют в течение какого-то времени после вынесения приговора.

«В случае с Ефремовым, насколько я понимаю, счет был открыт в течение буквально суток. <…> Готовые обеды привозят один раз в неделю, два раза в неделю. Человек убирает еду в холодильник и потом достает и питается», — сообщил Мельников и добавил, что в его практике были жалобы на просроченные продукты.

Ранее СМИ сообщили, что Ефремов сможет нормально питаться в СИЗО. Для этого в учреждении есть хорошие условия, а еду можно заказать через сайт ФСИН. В меню есть утка по-пекински, борщ с котлетами, фрукты, сладости, выпечка и десерты.

Актер Михаил Ефремов получил восемь лет колонии строгого режима за смертельное ДТП в центре Москвы. Он пьяным сел за руль и врезался в фургон курьера Сергея Захарова на Садовом кольце. Через несколько часов после аварии водитель грузовика погиб.