Утюги с прослушкой нашли в России

Сотрудники Министерства промышленности и торговли нашли на территории России утюги со встроенной прослушкой. При этом приборы были сделаны за границей, сообщил директор департамента радиоэлектронной промышленности министерства Василий Шпак.

«Есть закладки. Пару утюгов мы видели с микрофонами. Обычный утюг. С микрофоном. Соответственно, чтобы с этого микрофона что-то куда-то кидать, нужен какой-то [способ связи]», — привело слова Шпака РИА «Новости».

По словам директора департамента, закладки в электротехнике не являются чьей-либо выдумкой. При этом никаких более детальных подробностей он не сообщил.

Ранее Шпак сообщил, что несколько иностранных компаний отказались от продажи систем для российских гражданских самолетов. Он отметил, что таким решением иностранные организации пытаются остановить гражданское авиастроение в России. При этом следующие ограничения могут коснуться поставок микроэлектроники. В связи с этим, считает Шпак, российским специалистам стоит начать обеспечение своей полной технической независимости по этому вопросу.