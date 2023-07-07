Общество 07 июля 2023, 16:09 Утильсбор на ввозимые перекупщиками в Россию транспортные средства вырастет с августа Минпромторг: утильсбор на ввозимые для перепродажи автомобили повысят с августа РИА «Новости»

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В России с 1 августа проиндексируют утилизационный сбор на легковые автомобили, грузовики и автобусы. Об этом сообщили в постановлении правительства, которое разместили на портале правовой информации.

«Ставка утилизационного сбора будет индексирована в среднем в 1,7-3,7 раза на легковые автомобили», — уточнили в ведомстве.

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Сбор увеличат в 2,5-3,4 раза на легкие коммерческие автомобили, в 1,7 раза — на грузовики.

Ставка на автобусы вырастет в среднем в 2,2-4,8 раза, на электробусы — в 8,7 раза. В министерстве обратили внимание, что индексация распространяется на все транспортные средства вне зависимости от того, новые они или подержанные.

В ведомстве пообещали, что повышение размера сбора не отразится на стоимости отечественных автомобилей.

В конце мая стало известно, что Минпромторг внесет изменения в систему балльной оценки локализации автопрома.