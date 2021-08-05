Утилизацию пенсионных дел ветеранов ВОВ остановили. Документы отдавали на производство туалетной бумаги

В России удалось остановить уничтожение устаревших пенсионных дел ветеранов Великой Отечественной войны. Однако часть документов отдали на завод, производящий туалетную бумагу.

Срок хранения документов в Пенсионном фонде (ПФР) в декабре прошлого года сократили до 20 лет с момента перечисления человеку последней в его жизни пенсии. Однако в эту категорию попали дела, содержащие уникальные данные. Об этом сообщила «Парламентская газета».

В дела ветеранов Великой Отечественной войны или труженика тыла входит не только информация о выплате пенсии, но и данные о ранениях, похоронки на погибших бойцов, чьи вдовы получали выплаты, приказы, наградные листы, анкеты. Историки считают, что эти документы содержат уникальные сведения, представляющие историческую ценность. Эксперты отмечают, что в архивах лежали дела солдат Советско-финляндской войны.

При этом многим родственникам, которые просили отдать дела их родственников, отказывали.

Остановить уничтожение ценных данных удалось благодаря письму депутата Госдумы Александра Хинштейна в ПФР. К нему обратились общественники и историки-архивисты, которые с начала принятия поправок начали бить тревогу. Руководитель ПФР отреагировал на письмо парламентария оперативно, в результате процесс утилизации архивов остановили в конце июля.

Теперь Хинштейн планирует обратиться в прокуратуру для проверки краснодарских муниципалов из-за уничтожения пенсионного дела Николая Макаренко. Он хочет проверить их на осквернение памяти о Великой Отечественной войне.