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    05 августа 2021, 09:06

    Утилизацию пенсионных дел ветеранов ВОВ остановили. Документы отдавали на производство туалетной бумаги

    Екатерина Шамина

    В России удалось остановить уничтожение устаревших пенсионных дел ветеранов Великой Отечественной войны. Однако часть документов отдали на завод, производящий туалетную бумагу.

    Утилизацию пенсионных дел ветеранов ВОВ остановили. Документы отдавали на производство туалетной бумаги

    Срок хранения документов в Пенсионном фонде (ПФР) в декабре прошлого года сократили до 20 лет с момента перечисления человеку последней в его жизни пенсии. Однако в эту категорию попали дела, содержащие уникальные данные. Об этом сообщила «Парламентская газета».

    В дела ветеранов Великой Отечественной войны или труженика тыла входит не только информация о выплате пенсии, но и данные о ранениях, похоронки на погибших бойцов, чьи вдовы получали выплаты, приказы, наградные листы, анкеты. Историки считают, что эти документы содержат уникальные сведения, представляющие историческую ценность. Эксперты отмечают, что в архивах лежали дела солдат Советско-финляндской войны.

    При этом многим родственникам, которые просили отдать дела их родственников, отказывали.

    Остановить уничтожение ценных данных удалось благодаря письму депутата Госдумы Александра Хинштейна в ПФР. К нему обратились общественники и историки-архивисты, которые с начала принятия поправок начали бить тревогу. Руководитель ПФР отреагировал на письмо парламентария оперативно, в результате процесс утилизации архивов остановили в конце июля.

    Теперь Хинштейн планирует обратиться в прокуратуру для проверки краснодарских муниципалов из-за уничтожения пенсионного дела Николая Макаренко. Он хочет проверить их на осквернение памяти о Великой Отечественной войне.