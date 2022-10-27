Утилизацию медицинских отходов предложили контролировать с помощью закона | 360°

Общество 27 октября 2022, 03:42 Утилизацию медицинских отходов предложили контролировать с помощью закона Сенаторы предложили принять закон об утилизации медицинских отходов Unsplash

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Ежегодно в России выбрасывается до 100 тысяч тонн медицинских отходов, среди которых содержится много опасного для здоровья других. Правила утилизации таких отходов предложили прописать в законодательстве. Об инициативе «Парламентской газете» рассказал председатель Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

«На этой неделе мы получили отзыв из правительства, в котором концепция законопроекта, в принципе, поддерживается. Замечания к документу также есть. Они касаются вопроса, кто именно будет вывозить медицинские отходы», — сообщил председатель комитета.

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Он пояснил, что сейчас вывозом медотходов занимаются не только компании регионального оператора, но и различные подрядчики. Чаще всего отходы оказываются на мусорных полигонах. При этом некоторые бактерии могут выжить и продолжить распространение инфекции даже после нагрева до 1000 градусов.

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«А еще есть шприцы от вич-инфицированных, есть биоматериал ковидных больных. Всему этому нельзя находиться на обычном полигоне ТКО. Но пока происходит именно так», — подчеркнул Майоров.

По его словам, закон нужен, чтобы сделать процесс вывоза медицинских отходов прозрачным, а их утилизацию — безопасной. Председатель комитета предположил, что документ могут принять до конца 2022 года.