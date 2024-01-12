Общество 12 января 2024, 12:54 Утерянную 30 лет назад медаль Героя Советского Союза вернули его внуку Полицейские вернули внуку Героя СССР Марьясова утерянную медаль «Золотая Звезда» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Полицейским удалось вернуть утерянную 30 лет назад во время переезда медаль «Золотая Звезда» семье Героя Советского Союза Петра Марьясова. Награду забрал его внук, сообщила в Telegram-канале пресс-служба МВД.

По информации ведомства, в ноябре 2022 года, благодаря внимательности сотрудников Дальневосточной оперативной таможни, награду обнаружили в посылке, где ее спрятали под видом новогодней игрушки.

Реклама

Выяснилось, что житель Хабаровска приобрел медаль на рынке и решил выгодно продать, указав цену в 380 тысяч рублей. Он нашел покупателя через интернет и отправил награду по почте в Эстонию.

Полицейские начали искать законного обладателя награды и передали ее внуку героя, Илье Марьясову. Он выразил благодарность полицейским за возвращение семейной ценности.

Накануне ветераны из Звенигорода передали поисковикам орден Отечественной войны.