Утепляем дом: как удержать тепло и сэкономить на монтаже?

Отопительный сезон наступил, и пора утепляться не только самим, но и подумать о доме или квартире. Горячие батареи — это конечно, хорошо, но иногда бывает, что буквально они «отапливают улицу», и внутри все равно холодно. Все дело в недостаточном утеплении. И как это исправить грамотно, расскажем в нашем материале.

Не важно — частный дом, или многоэтажка — никто не хочет, чтобы тепло вместе с деньгами уходило через стены. Как беречь энергию и сэкономить на монтаже и отделке? Мы с экспертом по утеплению начали разбор со стандартных вариантов. Сначала — минеральная вата.

«Плюсы — это низкая стоимость материала, но опять же, при монтаже требуются дополнительные затраты: крепления профилей, грибки, облицовочный материал. К минусам можно отнести, что со временем минвата впитывает влагу, после чего теплофизические свойства у материала уже ухудшаются», — рассказал директор по развитию НПО «Альтермо» Илья Гребенников.

Другой вариант утепления — пенополистирол. Это недорогой утеплитель, он износостойкий — не «просядет» в отличие от минваты. Коэффициент теплопроводности у него низкий, что хорошо. Но тоже есть существенный минус. Листы не гнутся, а значит, он неплотно прилегает к стене, и в пустотах будет гулять холод: им сложно утеплить неровные поверхности.

Но есть еще альтернативный способ утеплить фасад. Для России он довольно новый, хотя уже очень популярен. Это жидкая теплоизоляция. Наносится кистью или валиком или безвоздушным распылителем — можно прокрасить даже труднодоступные углы. Так за счет чего же достигаются ее теплоизоляционные свойства?

«Жидкая теплоизоляция „ТЕРМИОН“® на 80% состоит из стеклокерамических шариков (микросфер) с разряженным воздухом внутри — вакуумом. Вакуум, как известно, не пропускает ни тепло, ни холод, соответственно обработанная поверхность образует термобарьер», — отметил Илья Гребенников.

Вывод: утеплитель не обязательно должен быть внушительной толщины. Тонкая пленка с пузырьками разряженного воздуха проще по монтажу, отлично держится и главное, тепло сохраняет не хуже других утеплителей. А еще — выходит экономнее.

«Сметная стоимость утепления в целом снижается на 30%. Коэффициент теплопроводности у жидкой теплоизоляции составляет 0,001 Вт/м °С. По сравнению, например, с классическими видами утеплителей — пенополистирол, минвата, базальтин — жидкая теплоизоляция превосходит их в пять раз. Плюс, согласно приказу № 103 Минэнерго о подготовке к отопительному сезону, многим компаниям сейчас высылают предписания: „Обязательно утеплить трубопроводы систем отопления в подвальных и чердачных помещениях“, и жидкая теплоизоляция „ТЕРМИОН“® активно применяется в реализации данных предписаний», — сказал директор по развитию НПО «Альтермо», Илья Гребенников.

Жидкая изоляционная краска — инновационное покрытие, оно позволяет избавиться от промерзания, коррозии металла, грибковых образований и используется практически во всех отраслях.

В зависимости от модификации жидкую теплоизоляцию применяют на любых поверхностях с температурой эксплуатации от -60°С до +600°С.

Ее применяют для:

• Фасадов зданий, внутренних стен, откосов окон, балконов и мансард;

• Трубопроводов холодного и горячего водоснабжения;

• Паропроводов и воздуховодов систем кондиционирования и охлаждения;

• Нефтяных резервуаров, цистерн, контейнеров, рефрижераторов

Как у любого материала, у жидкой теплоизоляции есть и свои особенности. Например, сроки хранения — в плотно закрытой таре всего 12 месяцев.

Чтобы не ошибиться при выборе, дадим еще несколько советов на примере жидкой теплоизоляции бренда «ТЕРМИОН»®.

Как выбрать жидкую теплоизоляцию — практические советы:

— Вес состава жидкой теплоизоляции. Он должен быть максимально низким — от этого зависят ее теплосберегающие свойства, чем меньше вес — тем лучше. К примеру, ведро теплоизоляции на 10 литров не должно весить больше 5,5 килограммов.

— Жидкая теплоизоляция должна быть идеально белого цвета. Никакого серого или зеленого оттенка. Если, конечно, это не состав со специальными пигментирующими добавками.

— Еще один признак качества жидкой теплоизоляции кроется в структуре состава, это можно проверить пальцами. Оптимально, если ощущается шероховатость микрогранул — это именно те стеклокерамические гранулы, которые удерживают тепло.

И еще: перед нанесением важно не забыть перемешать материал до однородной массы. Жидкая теплоизоляция имеет естественное свойство расслаиваться на фракции. Все потому, что состоит она на 80% из пустотелых шариков и всего на 20% из акрилового связующего и других добавок.