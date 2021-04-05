Данные потенциальных клиентов банка «Дом.РФ» утекли в Сеть

Мошенники выставили на продажу информацию о людях, которые хотели взять кредит в банке «Дом.РФ». В финансовой организации утечку данных объяснили уязвимостью при подаче заявки на получение денег.

В начале апреля в Сети появилось предложение купить данные потенциальных клиентов банка «Дом.РФ». По словам мошенников, приобрести можно файл, в котором насчитывается 104,8 тысяч записей. Информация датируется периодом с февраля 2020-го по март 2021 года.

Записи могут содержать номера телефонов, адреса электронной почты и сумму запрошенного кредита. Кроме того, у мошенников могли оказаться паспортные данные, домашний адрес, ИНН, СНИЛС и сведения о месте работы.

Факт утечку подтвердил РБК представитель «Дом.РФ». Он заявил, что данные попали в Сеть из-за уязвимости в дистанционной подаче заявлений на кредит.

«В рамках оперативных работ она была в короткий срок устранена, в настоящий момент все системы банка функционируют в штатном режиме. В профилактических целях служба безопасности банка „Дом.РФ“ проверила целостность работ всех других систем банка и не выявила нарушений», — заверили в финансовой организации.

Сотрудник банка добавил, что полученные злоумышленниками сведения не дают доступа к счетам клиентов.