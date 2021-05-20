Утечку воды нашли в российском скафандре перед выходом в открытый космос

В скафандре российского космонавта обнаружили неисправность перед выходом в открытый космос. Об этом стало известно из переговоров экипажа МКС с Землей, которые транслирует NASA

Экипаж Международной космической станции уточнил, что в российском скафандре перед выходом в открытый космос обнаружили утечку воды.

Российский космонавт Олег Новицкий 19 мая обнаружил в своем скафандре утечку воздуха. Он заметил ее во время проверки герметичности скафандра «Орлан-МКС». На неисправность указало резкое падение давления и свист выходящего воздуха. Во время переговоров со специалистом подмосковного Центра управления полетами Новицкий доложил о проблеме.

Он уточнил, что слышит, как воздух выходит из правой перчатки. Специалист посоветовал заменить ее на другую и повторить тестирование. Во время повторной проверки проблемы с герметичностью скафандра пропали.

Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров планируют выйти на внешнюю поверхность МКС 2 июня. Они выполнят ряд задач, в том числе подготовят модуль «Пирс» к расстыковке от станции. На его место прибудет новый модуль — «Наука».