Утечку персональных данных клиентов опровергли в Lamoda

Интернет-магазин одежды и аксессуаров Lamoda опроверг сообщения об утечке персональных данных своих клиентов. По словам представителей маркетплейса, файлы, которые выдают за списки клиентов, к покупателям Lamoda не имеют отношения. СМИ, которые ознакомились с базой, считают иначе.

Персональные данные более чем миллиона клиентов крупного интернет-магазина Lamoda слили в Сеть. Информацию об этом распространили интернет-СМИ и Telegram-каналы. База клиентов с адресами, номерами телефонов и другими данными появилась на нескольких форумах в даркнете, скачать ее может любой, это бесплатно и быстро.

В администрации маркетплейса объяснили, что эта информация не имеет ничего общего с базой клиентов магазина. Своих покупателей они любят и берегут, а их данные надежно защищают, заверили в пресс-службе Lamoda.

«Размещенный в публичном доступе файл не является базой персональных данных клиентов Lamoda. Вы можете в этом убедиться, в частности, изучив дополнительные комментарии к некоторым контактам в файле, где присутствуют упоминания других интернет-площадок», — добавили в пресс-службе. Сообщение процитировало РИА «Новости».

В администрации магазина также уточнили, что к ним никто до этого не обращался за официальными комментариями по поводу утечки данных. Теперь у маркетплейса появилась возможность высказать свою официальную позицию по поводу произошедшего: клиенты не их, все совпадения случайны, база фейковая, полтора миллиона содержащихся в ней имен в Lamoda видят впервые.

Заявления Lamoda звучат неубедительно, считают в СМИ. К тому же оказалось, что эта база доступна для скачивания уже несколько лет.