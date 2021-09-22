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    22 сентября 2021, 23:49

    Utair разрешила перевозить домашних питомцев на пассажирских сидениях

    Оксана Лавнюженко

    В российской авиакомпании Utair разрешили перевозить кошек и собак на пассажирских сидениях. Для них будут выделены отдельные кресла рядом с хозяином у иллюминатора. Об этом &lt;a href=&quot;https://www.utair.ru/about/news/utair-predlagaet-dlya-perevozki-pitomtsev-passazhirskie-kresla/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;сообщили в пресс-службе авиакомпании &lt;/a&gt;в среду, 22 сентября. Там уточнили, что при покупке билета нужно будет оформить дополнительный билет на своего питомца.

    Utair разрешила перевозить домашних питомцев на пассажирских сидениях