Utair разрешила перевозить домашних питомцев на пассажирских сидениях

В российской авиакомпании Utair разрешили перевозить кошек и собак на пассажирских сидениях. Для них будут выделены отдельные кресла рядом с хозяином у иллюминатора. Об этом <a href="https://www.utair.ru/about/news/utair-predlagaet-dlya-perevozki-pitomtsev-passazhirskie-kresla/" target="_blank">сообщили в пресс-службе авиакомпании </a>в среду, 22 сентября. Там уточнили, что при покупке билета нужно будет оформить дополнительный билет на своего питомца.

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