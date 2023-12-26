Общество 26 декабря 2023, 15:26 Усыплять агрессивных бездомных собак разрешили в Астраханской области Парламент Астраханской области одобрил усыпление агрессивных бродячих собак Petrov Sergey/news.ru/globallookpress

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Закон, позволяющий усыплять агрессивных бездомных собак, одобрили сразу в двух чтениях на заседании Думы Астраханской области. Об этом сообщили на сайте органов власти региона.

Авторами инициативы стали региональные депутаты Евгений Дунаев и Владислав Коняев. Они предложили помещать агрессивных бродячих собак в пункты временного содержания на 15 дней. Если за этот срок для животного не найдется новый хозяин, собаку усыпят гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть.

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«Собака не будет страдать, поэтому речи о жестоком обращении с животным не может быть», — пояснил Дунаев.

В поддержку закона собрали две тысячи подписей жителей Астраханской области. Одобренная региональным парламентом норма вступит в силу 1 января 2024 года.

Ранее в Астраханской области 35-летний мужчина скончался после нападения собак. Его тело нашли рядом со строящимся домом в поселке Пригородный.