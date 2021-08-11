Усыновленный гражданами США россиянин решил вернуться на родину и отыскать мать

Алекс Пик, житель США, родился в Санкт-Петербурге и был усыновлен американской семьей. Теперь он хочет вернуться в Россию и отыскать свою биологическую мать. Об этом Пик рассказал RT.

Александр Пик родился в 1986 году. Родители назвали его Александр Тимофеев. Когда ему было восемь лет, его мать лишили родительских прав. Мальчика сначала поместили в детский дом, а потом он был усыновлен семейной парой из США. До 35 лет Пик жил в Техасе, окончил там колледж изобразительных искусств. Работал менеджером, продавцом и авиационным техником, отслужил в армии.

Теперь молодой человек решил вернуться в Россию и отыскать свою мать, о которой у него остались теплые воспоминания.

«Я родился русским, считал и считаю себя русским и горжусь этим», — заявил он.

Информацию о России Алекс получает из репортажей RT. В России Алекс хочет поселиться в Москве. Он уже обратился в консульство РФ и ждет получения документов, необходимых для переезда.