«Помощник гендиректора Пулково» обматерила посетителя ресторана из-за трека «Любэ» | 360°

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«Помощник гендиректора Пулково» обматерила посетителя ресторана из-за трека «Любэ»

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03 октября 2022, 22:49

«Помощник гендиректора Пулково» обматерила посетителя ресторана из-за трека «Любэ»

Лже-помощник гендиректора Пулково нагрубила посетителю ресторана в Ленобласти из-за трека

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Женщина, представившаяся помощником гендиректора аэропорта Пулково, нагрубила посетителю одного из ресторанов Комарово Ленинградской области. Скандалистка обещала устроить мужчине «кузькину мать» и отправить его «на фронт» воевать.

«Перед тобой помощник генерального директора Пулково. Пережила пандемию и спецоперацию. Помогала всему городу, потому что я добрый человек. А ты — сука, и я тебе устрою кузькину мать», — кричала женщина, перемежая свои высказывания матерными словами.

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Мужчина оказался очень терпеливым и не вступал в перепалку с обозленной дамой. Она назвала мужчину «фашистом» и грозила отправить на фронт, а также обещала приехать и проверить, как он «умеет воевать». Посетитель выслушал обвинения и спокойно ушел.

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Причиной вспышки агрессии послужил выбор трека — женщина хотела заказать песню группы «Любэ», а мужчине это не понравилось. Об этом сообщила Baza в Telegram-канале.

По данным СМИ, женщина действительно работала в аэропорту Санкт-Петербурга — она возглавляла там один из отделов. Однако она перестала исполнять свои обязанности уже месяц назад.

Скандалы

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