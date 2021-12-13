Молодой человек, который привел в действие взрывное устройство около Серпуховского монастыря, был тяжело болен и одинок. Об этом рассказал бывший тренер молодого человека Фил Савостин.

«У него были проблемы со здоровьем — какое-то заболевание щитовидной железы, она у него была полностью удалена. Он постоянно проходил обследования», — поделился он в интервью для РЕН ТВ.

Тренер рассказал, что молодой человек не был «проблемным» — занимался спортом, даже получал награды на соревнованиях, а забросил тренировки только из-за переезда в другой район, потому что добираться до спортивного центра стало неудобно.

Но, несмотря на неконфликтное поведение, у подростка почти не было друзей, отметил тренер.

Молодой человек устроил подрыв в Серпуховском монастыре утром 13 декабря. в прошлом он сам был учеником церковной гимназии при монастыре. Принесенное им устройство сработало на входе, травмировав, по данным источника, семерых человек. Самому парню попытались оказать медицинскую помощь, но он скончался от потери крови из-за полученных травм.