Устроивший резню в храме любил красить волосы и расписывать лицо

Задержанный полицией утром 16 февраля Ефимов вел страницы в нескольких социальных сетях. Свою страницу во «ВКонтакте» он закрыл — похоже, непосредственно перед тем, как отправиться с ножом в храм. В свободном доступе остались «Одноклассники» и, неожиданно, сайт для легких знакомств и флирта «Фотострана».

Судя по оставшимся в свободном доступе фотографиям, Ефимов постоянно экспериментировал со своим имиджем. То волосы покрасит в осветленного альбиноса, то аквагрим нанесет на лицо. Результаты экспериментов он выкладывал в соцсети.

Источник фото: «Одноклассники»

Говорят, что парень в жизни был тихим и спокойным. Это подтверждают и те, кто его знал лучше всего: его родители. Мама Ефимова рассказала, что сын обещал ей пойти в храм и поставить за ее здоровье свечку: ей вот-вот ложиться на операцию.

Источник фото: «Одноклассники»

Но вместо этого сын угодил за решетку. Можно только предполагать что случилось с неприметным юношей, но может быть, разгадка кроется в сообщении официального представителя МВД России Ирины Волк?

По ее словам, на месте происшествия кроме ножа и перчаток правоохранители также нашли сверток с веществом растительного происхождения. Пакет направили на исследование.

Кстати, на «Фотостране» Ефимов написал, что он не курит, если и выпивает, то только в дружеской компании. По поводу наркотиков он поставил пометку «категорически против».