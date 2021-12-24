Устроивший ДТП с 20 машинами водитель находился под действием психолептика

Водитель, который устроил ДТП на Третьем кольце с 20 машинами, кидавшийся потом на окружающих, не имел права садиться за руль из-за своей психической болезни. Машину он вел под действием антипсихотического седативного препарата, сообщили в прокуратуре Москвы.

Прокурор Западного административного округа направил в суд иск, в котором попросил лишить водительских прав мужчину, страдающего психическим расстройством.

Правоохранители установили, что виновник аварии числится на учете в психоневрологическом диспансере еще с 2009 года и его диагноз не позволяет ему управлять транспортным средством, однако водительское удостоверение ему все же выдали.

Авария на Кутузовском проспекте произошла 21 декабря. Водитель Ford поехал напролом через плотный поток машин, сбивая все на своем пути. Из-за него получили повреждения 20 автомобилей, пострадали два человека. Сам водитель в беседе с полицейскими признался, что принимал галоперидол, который он пьет уже больше десяти лет, но выразил готовность ответить за свой поступок.