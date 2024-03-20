Общество 20 марта 2024, 12:26 Устроивший дебош Кологривый отказался участвовать в гала-концерте «Жванецкий» Mash: Никита Кологривый после дебоша не будет участвовать в концерте «Жванецкий» РИА «Новости»

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Актер Никита Кологривый отказался участвовать в гала-концерте «Жванецкий». Мероприятие должно пройти 31 марта на московской площадке «Барвиха Luxury Village», сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, после пьяного дебоша в Новосибирске актер Никита Кологривый, понимая возможные последствия, отказался от выступления в Москве.

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Mash уточнил, что накануне менеджер артиста позвонил организаторам гала-концерта «Жванецкий» с просьбой вычеркнуть Кологривого из списков. В итоге звезду «Слово пацана» убрали из афиш. Однако на сторонних агрегаторах фамилия актера еще числится среди участников концерта.

Журналисты отметили, что билеты стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей на мероприятие, посвященное лучшим монологам сатирика, в основном покупали как раз из-за Кологривого.

Накануне пьяный актер Никита Кологривый в ресторане Новосибирска приставал к официантке, склонял ее к интиму, а за отказ укусил за ногу. Полицейские задержали дебошира, ему грозит до 15 суток СИЗО.