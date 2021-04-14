Устроивших свидание на льду влюбленных спасли в Архангельске

Молодого человека и его девушку пришлось спасать в Архангельске после того, как они решили устроить свидание на льду. Они уплыли на отколовшейся льдине по Никольскому рукаву Северной Двины.

«Вечерняя прогулка 17-летнего юноши и 16-летней девушки превратилась в опасное приключение, сопряженное с риском для жизни. Отрыв льдины с двумя людьми произошел на Никольском рукаве Северной Двины, в поселке Цигломень», — сказано в сообщении. Его процитировало РИА «Новости».

О происшествии молодой человек сообщил в службу «112». Он уточнил, что с подругой находится в 10-15 метрах от берега, но льдина плывет быстро. Юноша выразил опасение, что глыба может расколоться.

Очевидец подтвердил, что льдина с молодыми людьми идет по течению. На место выехали две спасательные группы. Специалисты из областной службы спасения отправились в Цигломень по дороге, а по льду спасать ребят отправилось судно на воздушной подушке Архангельского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России.

Однако помощь в итоге не потребовалась. Очевидец спас подростков еще до приезда спасателей. Он взял на берегу лодку и эвакуировал пару на берег. Медицинская помощь никому не нужна была.

С 14 апреля в Архангельской области закрыли все ледовые переправы, поскольку выход на лед сейчас крайне опасен.