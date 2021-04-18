Устроившие драку в казанском цирке слонихи переехали в Крым

Новым местом жительства двух цирковых слоних, устроивших драку во время выступления в Казани, стал крымский парк «Тайган». Об этом сообщил директор природного зоопарка Олег Зубков на своем Youtube-канале.

На одном из опубликованных видео Олег Зубков показал построенные для слоних вольеры дрессировщику Сергею Гулевичу. Животных привезли в Крым в специальных фурах.

Впервые две слонихи получили раздельную жилплощадь.

Пресс-секретарь парка «Тайган» Татьяна Алексагина в беседе с РИА «Новости» рассказала, что решение о передаче животных принял Росгосцирк. Она отметила, что это первые слоны на полуострове. Раньше они приезжали в регион на цирковые представления.

Сейчас новые жильцы парка «Тайган» остаются на карантине и привыкают к новому месту. Кроме раздельных вольеров, для них подготовили отдельную от хищных зверей территорию с водоемом.

После окончания карантина слонихи смогут гулять в парке, где на них могут посмотреть зрители.

Драка слоних на манеже цирка Казани произошла в конце марта. Испугавшиеся неадекватного поведения животных зрители убежали, пока дрессировщики разнимали драку.

В самом цирке заявили, что драку вызвала ревность к дрессировщику. Но это заявление опроверг зоолог Антон Евсеев. В беседе с «360» он пояснил, что драку вызвали неурегулированные вопросы иерархии. Слонихи обитают стаями, где младшие подчиняются старшим. В случае в цирке одной из участниц драки показалось, что вторая ее не уважает.