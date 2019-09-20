Полицейскому грозит наказание вплоть до пожизненного за стрельбу по коллегам

Полицейскому Алексей Смирнову, который открыл огонь по своим сослуживцам на станции метро «Рязанский проспект» предъявили обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. По этой статье предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключения.

«Ему предъявлена статья 317 УК РФ, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения», — рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе Пресненского суда.

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Вечером 18 сентября двое правоохранителей в вестибюле станции «Рязанский проспект» пытались задержать Смирнова по подозрению в получении взятки. Однако он начал стрелять.

В результате произошедшего один полицейский скончался на месте, другой в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Он получил пять ранений. Врачи сделали ему операцию. По последним данным, он находится в реанимации и уже пришел в сознание.

Алексея Смирнова задержали. На допросе он подтвердил, что действительно приезжий мужчина предлагал ему взятку. Но Смирнов, по его словам, от денег отказался. Вопрос, зачем он открыл огонь по сослуживцам, остается открытым. Расследование уголовное дела продолжается.