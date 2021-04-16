Устроившего стрельбу в Балашихе мужчину задержали

В Балашихе задержали молодого человека, который открыл стрельбу на улице Дмитриева. 20-летний парень стрелял в воздух из автомата Калашникова.

В балашихинском МВД сообщили «360», что в городском округе задержали 20-летнего молодого человека, который в ночь на 16 апреля открыл стрельбу на улице Дмитриева.

На стрелка составили административный протокол. В его квартире нашли охолощенный автомат Калашникова и 42 холостых патрона.

На камеры видеонаблюдения молодой человек попал в ночь на 16 апреля. Во дворе одного из домов на улице Дмитриева парень просто стрелял в воздух из автомата. Чуть позже молодого человека заметили в подъезде одного дома вместе с девушкой. В одной руке парня все еще был автомат, а в другой — рука его девушки.

Жильцы, услышав стрельбу, вызвали полицию. Однако правоохранители никого не обнаружили во время ночного выезда на место происшествия.

Пока установить причины, по которым молодой человек стрелял в воздух и то, откуда у него автомат, не удалось.