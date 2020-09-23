Устроившая скандал в такси курянка заявила, что разговаривала не с ребенком, а со своей матерью

Курская полиция нашла женщину, которая жестко обращалась со своим ребенком в такси. По новым данным, она разговаривала не с ребенком, а со своей матерью.

Полицейские прибыли в квартиру 33-летней героине ролика и обнаружили, что у нее есть еще один ребенок. Сотрудникам женщина сказала, что вместе с подростком ехала в школу, а в момент записи видео она говорила со своей матерью, которая с ней проживает. Об этом «360» сообщили в правоохранительных органах.

Во время поездки женщина действительно несколько раз говорила по телефону. Но кадрах видно, что в перерывах между звонками она обращается к своему сыну, это можно заметить по наклону ее головы. Также непонятно, зачем тогда она била ребенка и говорила: «Когда ты вырастешь и от меня съедешь? Я тебя терпеть не могу вообще».

«В рамках доследственной проверки будут установлены фактические обстоятельства и дана оценка действиям женщины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — заявили в пресс-службе Следственного управление по Курской области.

Сотрудники полиции также поблагодарили водителя такси, который не остался равнодушным и оперативно предоставил видео.