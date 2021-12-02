«Устроим дискотеку!» На переговорах Лаврова с генсекретарем ОБСЕ погас свет

Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич разрядил нештатную ситуацию на переговорах генсекретаря ведомства Хельги Шмид и министра иностранных дел Сергея Лаврова предложением устроить дискотеку, когда погас свет. Об этом написало РИА «Новости».

Свет погас в комнате переговоров в Стокгольме, где начиналась встреча российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с генсекретарем ОБСЕ Хельгой Шмид. Перебои со светом произошли из-за того, что один из присутствующих журналистов задел выключатель.

Участники и очевидцы встречи отреагировали смехом, а постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич пошутил на английском: «Давайте устроим дискотеку!» Лавров же попросил окружающих не опираться на стены.

Ранее в четверг Лавров выступил на пленарном заседании ОБСЕ. У него запланированы также ряд двусторонних встреч позже, в частности с главами МИД Британии и Турции. Встречи пройдут в рамках заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) при международной организации.