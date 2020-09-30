Устраивающая пьяные стримы с детьми жительница Тюмени не пустила к себе соцзащиту

Личность жительницы Тюмени, которая устраивала прямые эфиры с алкоголем и матом в адрес сына, установили. Об этом «360» сообщили в департаменте социального развития Тюменской области.

В среду, 30 сентября, к ней домой отправили команду специалистов: инспектора по охране прав детей, социального педагога и работника подразделения по делам несовершеннолетних. Но дверь в квартиру сотрудникам социальных служб никто не открыл. В итоге специалисты пообщались с соседями.

Семью поставили на контроль полиция и органы социальной защиты. Сотрудники ведомств намерены прийти снова, чтобы провести беседу с женщиной. В настоящее время семья на учете не состоит.

Ранее в Сети появилась запись стрима, который женщина вела в одном из приложений для знакомств. Она выпивала в кадре и матом ругалась на сына за то, что он якобы курит. На просьбы ребенка отключить камеру она никак не реагировала. СМИ со ссылкой на одноклассников мальчика сообщили, что он уже две недели не посещает школу, так как пьяная мать не дает ему спокойно спать. Детский омбудсмен в Тюменской области Андрей Степанов не исключил, что женщину могут привлечь по статье за неисполнение родительских обязанностей или ее ждет индивидуальная реабилитация.