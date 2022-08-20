Устойчивость российской экономики объяснили в США

Стали известны четыре причины, благодаря которым российская экономика выдержала санкции. Их обозреватель Марк Эпископос назвал журналу The National Interest.

По его мнению, в списке лидируют беспрецедентные шаги Центрального банка России, который принял оперативные меры, чтобы «защитить рубль от шквала финансовых ограничений США и стран Европейского союза».

«Рубль не превратился в руины, как обещал в марте президент Джо Байден, а в этом году стал одной из самых сильных мировых валют», — подчеркнул Эпископос.

Вторая важная причина, удерживающая российскую экономику на плаву, — параллельный импорт, когда товары, которые больше не поставляют напрямую в РФ, продолжают продаваться.

Кроме того, обозреватель выделил отказ государств прерывать экономические контакты с Россией по требованию США и ЕС.

К четвертой причине, играющей на руку России, Эпископос отнес «плохую продуманность» системы санкций. То есть когда Европа страдает от введенных ограничений больше, чем Россия.