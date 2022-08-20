Устойчивость российской экономики объяснили в США
The National Interest назвал четыре фактора устойчивости экономики России под санкциями
Стали известны четыре причины, благодаря которым российская экономика выдержала санкции. Их обозреватель Марк Эпископос назвал журналу The National Interest.
По его мнению, в списке лидируют беспрецедентные шаги Центрального банка России, который принял оперативные меры, чтобы «защитить рубль от шквала финансовых ограничений США и стран Европейского союза».
«Рубль не превратился в руины, как обещал в марте президент Джо Байден, а в этом году стал одной из самых сильных мировых валют», — подчеркнул Эпископос.
Вторая важная причина, удерживающая российскую экономику на плаву, — параллельный импорт, когда товары, которые больше не поставляют напрямую в РФ, продолжают продаваться.
Кроме того, обозреватель выделил отказ государств прерывать экономические контакты с Россией по требованию США и ЕС.
К четвертой причине, играющей на руку России, Эпископос отнес «плохую продуманность» системы санкций. То есть когда Европа страдает от введенных ограничений больше, чем Россия.