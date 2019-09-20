Устинов записал видеообращение после выхода из СИЗО

После выхода из СИЗО Павел Устинов записал видеообращение со словами благодарности всем, кто его поддерживал. Ролик опубликовала в Instagram его коллега Валерия Мотина.

«Друзья, всем привет! Я вышел, я на свободе, сейчас в безопасности с семьей. Я благодарю всех, опять-таки всю общественность», — сказал Павел Устинов.

Он поблагодарил всех, кто выступил в его поддержку. Актер также признался, что после всего «не варит голова», поэтому он хочет немного отдохнуть. Устинов пообещал ответить на все вопросы позже.

Павел Устинов вышел из СИЗО Подробнее

Павел Устинов смог выйти из СИЗО 20 сентября после того, как Мосгорсуд изменил ему меру наказания с 3,5 лет колонии на подписку о невыезде.

Защищать актера в суде согласился адвокат Анатолий Кучерена, который и подготовил ходатайство об изменении приговора, озвученного 16 сентября.

Устинова осудили за применение насилия к сотруднику правоохранительных органов во время задержания в центре Москвы. Сам обвиняемый своей вины не признал, а общественность выступила в поддержку актера.