Устинов пообещал не скрываться

Актер Павел Устинов во время заседания в Мосгорсуде, на котором его могут отпустить из СИЗО, пообещал не скрываться и не мешать производству по делу. Об этом сообщил «Интерфакс».

«Ваша честь, хочу сказать, что я не намерен скрываться, кому-либо угрожать и препятствовать производству по делу» — сказал Павел Устинов.

Генпрокуратура считает, что на данный момент нет никаких данных, что Устинов может скрыться от суда в случае изменения меры пресечения.

«В настоящее время нет объективных данных, свидетельствующих о том, что Устинов скроется от суда и воспрепятствует рассмотрению его дела в апелляционной инстанции», — говорится в говорится в заявлении надзорного ведомства об изменении меры пресечения Устинову.

Сейчас в Мосгорсуде проходит заседание по рассмотрению ходатайства Генпрокуратуры, согласно которому арест Устинову просят заменить на подписку о невыезде.

16 сентября по решению Тверского суда Москвы актер Павел Устинов получил 3,5 года колонии. Его обвинили в применении насилия к сотруднику полиции во время задержания актера 3 августа в Москве.