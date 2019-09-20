Устинов пообещал не скрываться
«Ваша честь, хочу сказать, что я не намерен скрываться, кому-либо угрожать и препятствовать производству по делу» — сказал Павел Устинов.
Генпрокуратура считает, что на данный момент нет никаких данных, что Устинов может скрыться от суда в случае изменения меры пресечения.
«В настоящее время нет объективных данных, свидетельствующих о том, что Устинов скроется от суда и воспрепятствует рассмотрению его дела в апелляционной инстанции», — говорится в говорится в заявлении надзорного ведомства об изменении меры пресечения Устинову.
Сейчас в Мосгорсуде проходит заседание по рассмотрению ходатайства Генпрокуратуры, согласно которому арест Устинову просят заменить на подписку о невыезде.
16 сентября по решению Тверского суда Москвы актер Павел Устинов получил 3,5 года колонии. Его обвинили в применении насилия к сотруднику полиции во время задержания актера 3 августа в Москве.