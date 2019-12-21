Установлены личности подростков, избивших полицию после дискотеки в Апатитах
«Следственным отделом по городу Апатиты Следственного управления СК России начата процессуальная проверка по факту нападения группы подростков на сотрудников полиции в городе Апатиты», — отметила она.
Личности нападавших установлены. Ими оказались подростки старше 16 лет. Правоохранители уже опросили и отпустили хулиганов.
Толпа из несовершеннолетних была большой, сейчас стражи порядка устанавливают личности всех подростков. Поэтому пока в пресс-службе говорят, что было не меньше четырех участников потасовки.
Пострадавших полицейских направили на медицинское освидетельствование, чтобы врачи поставили им диагноз. Позже состоится судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести вреда, причиненного их здоровью. Сейчас установили, что у одного полицейского подозрение на сотрясение мозга, а у его стажера — ушиб скулы.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В СМИ появилась информация, что родители подростков пожаловались на полицейских. Однако в пресс-службе СК пока не получали заявлений от законных представителей участников драки. По словам Александрович, они могли попасть в отдел полиции.
Драка произошла вечером 20 декабря возле Дома культуры на улице Ленина, куда школьники пришли на дискотеку. После танцев они продолжили тусовку на площади перед ДК — шумели и достали алкоголь. Поэтому сотрудники местного культурного учреждения вызвали наряд полиции. Стражи порядка попытались поговорить с молодыми людьми, но те набросились на правоохранителей. Стражи порядка успели вызвать подкрепление, поэтому вскоре хулиганов задержали и отвезли в отделение.