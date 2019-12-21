Установлены личности подростков, избивших полицию после дискотеки в Апатитах

Толпа подростков избила полицейских в Апатитах Мурманской области. Зачинщиков драки задержали и уже допросили. Об этом «360" рассказала старший помощник руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

«Следственным отделом по городу Апатиты Следственного управления СК России начата процессуальная проверка по факту нападения группы подростков на сотрудников полиции в городе Апатиты», — отметила она.

Личности нападавших установлены. Ими оказались подростки старше 16 лет. Правоохранители уже опросили и отпустили хулиганов.

Толпа из несовершеннолетних была большой, сейчас стражи порядка устанавливают личности всех подростков. Поэтому пока в пресс-службе говорят, что было не меньше четырех участников потасовки.

Пострадавших полицейских направили на медицинское освидетельствование, чтобы врачи поставили им диагноз. Позже состоится судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести вреда, причиненного их здоровью. Сейчас установили, что у одного полицейского подозрение на сотрясение мозга, а у его стажера — ушиб скулы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В СМИ появилась информация, что родители подростков пожаловались на полицейских. Однако в пресс-службе СК пока не получали заявлений от законных представителей участников драки. По словам Александрович, они могли попасть в отдел полиции.

Драка произошла вечером 20 декабря возле Дома культуры на улице Ленина, куда школьники пришли на дискотеку. После танцев они продолжили тусовку на площади перед ДК — шумели и достали алкоголь. Поэтому сотрудники местного культурного учреждения вызвали наряд полиции. Стражи порядка попытались поговорить с молодыми людьми, но те набросились на правоохранителей. Стражи порядка успели вызвать подкрепление, поэтому вскоре хулиганов задержали и отвезли в отделение.