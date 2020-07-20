Установлены личности более 1700 советских солдат, погибших в Брно во время Великой Отечественной войны

Благодаря архивно-исследовательской работе Минобороны РФ в Чехии были определены персональные данные 1715 советских солдат, погибших во время освобождения города Брно и окрестностей. Среди них есть уроженцы Московской области.

В чешском городе Брно находится один из самых крупных мемориальных комплексов, где захоронены солдаты. Там погребены 3668 рядовых и офицеров. Сотрудники ведомства провели военно-мемориальную работу в Чехии и смогли определить имена 1715 советских солдат, которые ранее были неизвестны.

Теперь родственники могут обратиться в ведомство, чтобы узнать точное место захоронения.

Ранее Следственный комитет завел уголовное дело о геноциде жителей Волгоградской области во время Великой Отечественной войны. Тогда в период с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года немецкие солдаты жестоко убивали и истязали мирное население Сталинграда и области. О зверствах фашистов известно благодаря архивным документам. В них говорится, что вражеские солдаты морили голодом, травили в газовых камерах, расстреливали и заживо засыпали землей местных жителей.