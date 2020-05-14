Установленные ограничения из-за COVID-19 будут действовать в Москве еще 1-2 недели

Мэр столицы Сергей Собянин заявил о необходимости подождать какое-то время перед открытием производств, чтобы понять, как майские праздники скажутся на приросте зараженных.

Он указал, что решение о переходе на второй этап снятия ограничительных мер в столице будет приниматься через неделю-другую. Известно, что на следующей неделе предполагается открыть МФЦ. При этом на улице не обязательно ходить в средствах индивидуальной защиты.

«На этой стадии пока каких-то обязательных предписаний нет, но с другой стороны, если вы едете на работу и в метро находитесь в маске и перчатках, то вам уже самому проще адаптироваться и по улице пройтись если не в перчатках, то в маске», — ответил глава города в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее Собянин указал, что Москва пока не соответствует всем требованиям для открытия парикмахерских и салонов красоты. По его словам, остается опасность новой волны распространения вируса.