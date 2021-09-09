Установлена личность женщины, бросившей новорожденную дочь в мусоропроводе в Москве

Правоохранители установили личность женщины, которая оставила новорожденную дочь в мусоропроводе жилого дома на Литовском бульваре. Это оказалась 37-летняя жительница Москвы, которую ранее уже лишали прав на старшего ребенка. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

«Это 37-летняя москвичка, жительница дома, где обнаружили новорожденную. У женщины есть еще 15-летняя дочь, в отношении которой она лишена родительских прав. Девочка проживает с бабушкой», — отметила собеседница.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка». Живую новорожденную девочку нашли в мусоропроводе жилого дома на Литовском бульваре утром 9 сентября. Ребенок был завернут в полиэтиленовый пакет. Сейчас девочка находится в больнице, где проходит обследование — на ее теле не нашли видимых повреждений.

Осмотр показал, что девочка родилась недоношенной, примерно на 35-й неделе беременности. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.

Ранее в лесном массиве около деревни Луговая Пушкинского городского округа нашли тело новорожденного мальчика.