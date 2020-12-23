Опреснительную установку в Крыму начнут строить с 1 января

Практические работы по созданию первой в России опреснительной установки в Крыму начнутся 1 января 2021 года. Сейчас идет проектирование и подготовка к будущим работам.

Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов во время ток-шоу «Говорите правду» на телеканале «Крым-24».

«Все решения приняты, <…> по сути сейчас идет проектирование, коллеги на „низком старте“ стоят. С 1 января приступят к практическим работам», — заявил он.

Аксенов уточнил, что строительство займет примерно 14-16 месяцев.

«Плюс-минус два месяца разница, но коллеги говорят, что навалимся. Есть поручение президента, я думаю, что 14-15 месяцев это строительство будет [идти]», — сказал Аксенов.

Он также отметил, то в январе 2021 года ученые представят первые результаты оценки объема и качества запасов пресной воды под Азовским морем. С их помощью можно будет ликвидировать дефицит воды на полуострове. Однако пока нельзя с точностью сказать, какого она качества — необходим спектральный анализ.

При этом Аксенов отметил, что добыча воды из источников под Азовским морем наверняка смогла бы решить проблемы орошения в Крыму. По предварительной информации, там можно будет добывать примерно два миллиона кубических метров в сутки. Благодаря рельефу местности, воду можно было бы поставлять на север Крыма в сторону Джанкоя и Красноперекопска — за счет перепадов высот поток тек бы самостоятельно.