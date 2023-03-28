Общество 28 марта 2023, 10:02 Установку умных счетчиков предложили включить в тарифы ЖКХ Минстрой России предложил включить установку умных счетчиков в тарифы ЖКХ РИА «Новости»

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Установку и обслуживание умных счетчиков воды и тепла собираются включить в тарифы ЖКХ. Минстрой России уже проработал этот вопрос, сообщила газета «Известия».

По данным, указанным в докладе Минстроя, на которые ссылается издание, чтобы перейти к использованию искусственного интеллекта в сфере ЖКХ, нужно внедрить умные счетчики в домах, квартирах и в нежилых зданиях.

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Планируется, что их установку возьмут на себя ресурсосберегающие компании. Расходы на это включат в тарифы ЖКУ.

В 2024 году наметили внести изменения в законодательство для подготовки правовой основы нововведения. Замена счетчиков стартует в 2025 году в нежилых зданиях, а с 2027 года — в домах и квартирах.

Ранее россиянам рассказали, как снизить расходы на коммунальные услуги. По словам адвоката Дмитрия Емельянова, при длительном отсутствии собственника в квартире можно установить индивидуальные умные счетчики.