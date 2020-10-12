От застройщиков начали требовать установку мусоропроводов

Одной из компаний приостановили согласование проектов в Сочи и Краснодаре. По словам ее представителя, власти ссылаются на СанПиН, который вступил в силу в августе. Документ был принят еще в 2016 году и рекомендует устанавливать мусоропроводы в домах выше пятиэтажек.

Летом 2020 года правительство приняло постановление об обязательных требованиях в сфере строительства. В своде правил, на который ссылается документ, говорится, что «во вновь строящихся и реконструируемых многоквартирных зданиях этажностью пять этажей и выше следует предусматривать мусоропроводы в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690».

В правительстве пояснили, что другой СанПиН 2.1.7.3550-19 не предусматривает обязательную установку мусоропровода, поэтому строить его не требуется.