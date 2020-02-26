Установку камер в храмах оправдали вороватыми бомжами

В храмах РПЦ установят видеонаблюдение. Необходимость видеокамер в храмах РПЦ объяснили защитой личных вещей прихожан. По словам руководителя правового управления Московской патриархии игумении Ксении (Чернеги), камеры защитят верующих от воровства со стороны бездомных.

«Переодетые бомжи воруют сумки и одежду у прихожан. В храме могут вскрывать мощевики и уносить мощи святых с последующей продажей», — рассказала игуменья.

По ее словам, воруют не только личные вещи верующих. Предметом внимания злоумышленников становятся даже драгоценности, которые прихожане жертвуют для украшения окладов икон.

По словам Ксении, в РПЦ никто не ведет специальную статистику по воровству. Однако кражи не прекращаются и периодически происходят. Камеры поставят в тех храмах, где обычно собираются 500 и более верующих. При необходимости видеонаблюдение выключить или включить можно будет в любой момент. Чувства верующих не пострадают: видеонаблюдение не будут ставить в алтаре и местах исповеди.