Установка железнодорожной автоматики началась на Крымском мосту

На железнодорожной части Крымского моста начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов. Первые составы должны проехать по путепроводу в конце 2019 года.

По словам ведущего инженера-проектировщика компании «СГМ-Мост» Сергея Писарева, устройства централизации, блокировки и сигнализации обеспечат безопасное и комфортное движение поездов.

«Автоматика моста в режиме реального времени будет коммуницировать с автоматикой станций и локомотивов, которые по сигналу смогут снизить, увеличить скорость либо выполнить торможение», — рассказал он «Российской газете».

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Информация о состоянии составов и путей будет передаваться на ближайшие станции: Керчь-Южная и Тамань-Пассажирская. Посты электрической сигнализации находятся с двух сторон моста. Машинисты, службы эксплуатации, диспетчеры смогут корректировать скорость и интервал между составами, координировать потоки благодаря мгновенному обмену данными.

В настоящее время на железной дороге укладывают кабели, а также устанавливают путевые ящики с нужным оборудованием. Также продолжается рихтовка, балластировка щебнем и выправка верхнего строения пути.

Кроме того, формируются контррельсы. Эти дополнительные рельсы позволят удерживать вагоны от возможного схода. Продолжается процесс монтажа стоек шумозащитных экранов и освещения. На объекте трудятся три тысячи человек.