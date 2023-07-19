Важное 19 июля 2023, 19:38 Установить причины ЧП и помочь людям. Путин отдал поручения из-за пожара на полигоне в Крыму Путин поручил оказать помощь людям в связи с ЧП на полигоне в Крыму Скриншот видео Youtube

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С причинами пожара на военном полигоне на востоке Крыма еще предстоит разобраться, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства. Отдельное внимание он уделил вопросу помощи людям.

«Что касается помощи людям и обеспечения их безопасности, то, конечно, надо сделать все необходимое по максимуму, чтобы решить эти задачи. Я думаю, немного времени займет [ликвидация пожара], прогорит и закончится, но надо быть очень аккуратными сейчас еще», — отметил глава государства.

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Принимающий участие в совещании глава Крыма Сергей Аксенов доложил Путину, что пожар на полигоне начался около 04:00. Из-за возгорания сдетонировала часть боеприпасов, которые хранили на территории объекта.

Из-за ЧП жителей четырех сел, расположенных в радиусе пяти километров от эпицентра, решили временно эвакуировать. Эта мера коснулась около 2200 человек.